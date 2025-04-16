Bursa\'da Kuyumcu Soygununa 3 Gözaltı

Bursa'da bir kuyumcuya girip silahla soygun girişiminde bulunan şüpheli ve iki arkadaşı olaydan 2 saat geçmeden saklandıkları adreste yakalandı. Şahısların kiraladıkları araçla kaçtıkları tespit edildi. Gasp Büro dedektifleri olayı kısa sürede aydınlatmayı başardı.

Olay, sabah 10.50 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Sabah saatlerinde silahla kuyumcuya giren bir şüpheli, iş yeri sahibine silah çekip, önüne attığı altınları doldurmasını istedi. Silahlı saldırganı gören kuyumcu Fatih A. (28) kamera şakası sandığı olayın ciddi olduğunu fark edince şüpheliye sakin olmasını söyledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, panikleyen şüpheli kaçarken ateş etti. Şans eseri yara almadan kurtulan kuyumcu ise panik butonuna basıp 112 ekiplerinden yardım istedi.

Çok geçmeden yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri; olayda kiralık otomobil kullanan şahısları güvenlik kameralarından tespit etti. Mevlana Mahallesi'nde bir evde saklanan O.A. (33) arkadaşları E.Y. (25) ile A.K. (22) Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - BURSA