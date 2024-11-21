Bursa'da şiddetli lodos sebebiyle çatıdan kopan gider borusu, trafik lambası altında bekleyen adamın kafasına düştü. Kanlar içerisinde yere yığılan adam, vatandaşların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Şiddetli lodos sebebiyle bir binanın çatısındaki gider borusu koptu. Kopan boru binanın altındaki trafik ışıklarına bekleyen Bayram Albayrak'ın kafasına düştü. Kanlar içinde yere serilen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Albayrak'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Lodos Felaketi: Gider Borusu Adamın Kafasına Düştü - Son Dakika
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