Bursa'da lüks cip tıra çarptı, sürücü son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da lüks cip tıra çarptı, sürücü son anda kurtarıldı

Bursa\'da lüks cip tıra çarptı, sürücü son anda kurtarıldı

Bursa'da lüks cip, seyir halindeki tıra arkadan çarparken, sürücüsü çarpmanın şiddetiyle bayıldı. Cip kısa sürede alev alırken, sürücüsü vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. O anlar, yardıma gelen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan cip sürücüsü Y.F.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

15.03.2024 13:30
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Bursa'da lüks cip, seyir halindeki tıra arkadan çarparken, sürücüsü çarpmanın şiddetiyle bayıldı. Cip kısa sürede alev alırken, sürücüsü vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. O anlar, yardıma gelen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.F.E. idaresindeki 34 YFE 94 plakalı lüks cip, seyir halindeki R.T. yönetimindeki 17 ZF 224 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Y.F.E. bayıldı. Yoldan geçen diğer sürücüler yaralanarak bayılan sürücünün yardımına koştu. O sırada cip alev alırken, vatandaşlar sürücü Y.F.E.'yi zor da olsa sıkıştığı yerden kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek söndürdü. O anlar, sürücünün yardımına giden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hastanede tedavi altına alınan cip sürücüsü Y.F.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da lüks cip tıra çarptı, sürücü son anda kurtarıldı - Son Dakika

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