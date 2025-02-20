Bursa\'da Madeni Yağ Satışı Yapan İş Yerinde Yangın

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı. 500 metrekarelik alanda 3 iş yerinin küle döndüğü yangında soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yiğitler Mahallesi'ndeki Otomobil Sanayi Sitesi'nde (OTOSANSİT) madeni yağ satışı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı. Patlamaların da yaşandığı yangın kısa sürede bitişikteki 2 ayrı iş yerine sıçradı. Yangın sırasında gökyüzünün siyah duman kapladı. Bursa'nın çeşitli yerlerinden dumanı gören vatandaşlar sosyal medya hesaplarından o anları paylaştı. Alev topuna dönen 3 iş yerindeki yangın dronla havadan da görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında eğitime gelen Filistin ve Libya'lı gruplar da müdahale etti. Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangın 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

100'ün üzerinde personel 53 araç müdahale etti

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, olay yerinde yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 100'ün üzerinde personelin 53 araçla yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Öncelikle yangının çevredeki iş yerlerine sirayet etmesinin engellendiğini aktaran Esen, "Şu anda o risk, bertaraf edildi. Bir yandan içerideki malzemenin soğutularak dışarı çıkarılması ve yangının da söndürülmesi çalışması yoğun şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz yoğun müdahale durumunda. Bu dakikalardan itibaren söndürülmesini bekliyoruz" diye konuştu. Esen, işletmenin 3 dükkanın birleştirilmesiyle depo ve satış yeri olarak kullandığını belirterek, yangının sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi olmadığını sözlerine ekledi.

"Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, söndürme çalışmalarına destek verdiklerini ekiplerin yoğun müdahalede bulunduğunu dile getirerek, "Tamamen kontrol altına alınması, zannediyorum 1-2 saat içerisinde tamamlanmış olacak. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş olsun. Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok, çok şükür. Madeni yağ deposu olduğu için yangın, bir müddet sürecek. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor" dedi.

Siyah dumanın tamamen ortadan kalktığı alevlerin söndürüldüğü yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği, tehlikeli ve etrafa sirayet edecek bir durumun kalmadığı bildirildi. Yangında 500 metrekarelik alanda 3 iş yerinin tamamen kullanılmaz hale geldiği belirtildi. - BURSA