Bursa\'da Makas Atan Sürücü Kaza Atlattı

3.Sayfa

Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü kazayı kıl payı atlattı. O anlar kameraya yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Kavşağı mevkisi İzmir Yolu üzerinde meyana geldi. Otomobil sürücüsü makas atarak yol değiştirdiği sırada kazayı kıl payı atlattı. Sürücü, yaşanan bu tehlikeli durumu fark etmeyerek yoluna devam ederken, o anlar araç kamerasıyla kayda alındı. Polis, makas atan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA