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Bursa'da Makas Atan Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Bursa'da Makas Atan Sürücü Kazaya Neden Oldu

Bursa'da bir otomobil sürücüsü attığı makas ile kazaya sebep oldu. En sol şeritten en sağa geçerken kazaya sebep olan sürücü kameraya yansırken, kazaya yol açan sürücünün durmaması dikkat çekti. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken iki aracın arasında makas atmak istedi. Fakat iki araç arasındaki mesafeyi kestiremeyen sürücü orta şeritteki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere savrulurken, makas atan trafik sürücü durmadan yoluna devam etti. Kazada can kaybı yaşanmazken, o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Bursa\'da Makas Atan Sürücü Kazaya Neden Oldu
20.01.2024 - 10:43,
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Bursa'da bir otomobil sürücüsü attığı makas ile kazaya sebep oldu. En sol şeritten en sağa geçerken kazaya sebep olan sürücü kameraya yansırken, kazaya yol açan sürücünün durmaması dikkat çekti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken iki aracın arasında makas atmak istedi. Fakat iki araç arasındaki mesafeyi kestiremeyen sürücü orta şeritteki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere savrulurken, makas atan trafik sürücü durmadan yoluna devam etti.

Kazada can kaybı yaşanmazken, o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Mudanya, Bursa, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Makas Atan Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika


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