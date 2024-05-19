Bursa'da metro vagonunda çıkan kavga kameraya yansıdı

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Metro vagonunu ringe çevirdiler, o anlar kamerada

BURSA - Bursa'da metro vagonunda çıkan yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Odunluk Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konser çıkışı metro vagonunda sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Vagonun boks ringine döndüğü anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.