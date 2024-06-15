Bursa'da Mobilya Mağazasında 25 Bin TL Çalındı, Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Mobilya Mağazasında 25 Bin TL Çalındı, Hırsız Yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında masanın üstünde bulunan 25 bin TL hırsız tarafından çalındı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın eşkali belirleyerek kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık suçundan daha önce kaydı bulunan şahıs tutuklandı.

15.06.2024 15:14
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında masanın üstünde bulunan 25 bin TL hırsız tarafından çalındı. Parayı çalan hırsızın eşkali güvenlik kamerasından tespit edilirken, polis ekipleri titiz bir çalışma yaparak adım adım izini sürdüğü hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Nasrettin Mahallesi Bursa Caddesi'nde bulunan bir mobilya mağazasından güpegündüz masanın üstünde bulunan 25 bin TL çalındı. Masanın üstündeki paranın olmadığını fark eden iş yeri sahibi Suat Bağ, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaparak, delil aradı. Polis, çalınan güvenlik kamerasının kayıtlarını da incelemeye aldı. Görüntü kayıtlarından şüphelinin eşkali belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yeri sahibi Suat Bağ, "Paranın masanın üstünde olmadığını görünce hırsızlığı fark ettik ve şaşırdık. Görüntüleri incelediğimizde 50'li yaşlarda bir erkek hırsızlığı gerçekleştiriyor. Güpegündüz bu şekilde hırsızlık yapılması bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kameralarını inceleyen Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parayı çalanın hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Metin G.(52) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde Metin G., Gemlik ilçesinde kıskıvrak yakalanarak Karacabey'e getirilip gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Metin G., Bursa kapalı cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Mobilya Mağazasında 25 Bin TL Çalındı, Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Mobilya Mağazasında 25 Bin TL Çalındı, Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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