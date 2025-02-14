Bursa'da motosiklet otomobille çarpıştı

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde, motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etsiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Olay, İznik ilçesinin Atatürk Caddesi Otogar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk caddesinde ilerleyen 16 BGS 707 plakalı motosiklet sürücüsü A.D ana yoldan tali yola dönüş yapan B.F idaresindeki 16 AKS 420 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 7-8 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı A.D.'yi ilk müdahalenin ardından Ambulansla İznik devlet hastanesine kaldırdı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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