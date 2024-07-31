Bursa\'da motosiklet sürücüsünün tehlikeli sürüşü kaydedildi

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Bursa'da motosiklet sürücüsünün uzanarak tehlikeli seyretmesi başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde motosiklet sürücüsü motosikletin üzerine uzanarak seyretmeye başladı. Bir süre bu şekilde giden motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirirken bir sürücü o anları kayda aldı. Motosiklet sürücüsü daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - BURSA