Bursa'da Okul Fotoğrafı Krizi - Son Dakika
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Bursa'da Okul Fotoğrafı Krizi

Bursa\'da Okul Fotoğrafı Krizi

Bursa'daki özel okulda, öğrencinin pabucunu ağzına bantla yapıştırdığı an, sosyal medyada yanlış anlaşıldı.

18.10.2024 12:01
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Bursa'da özel eğitim veren bir okulun penceresinden gizli çekilip sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada binlerce kişi okulda öğrenciye işkence yapıldığı şeklinde yorumlar yapıp okulu karalarken, olayın el işi dersinde öğrencinin oyun oynarken bantı ağzına kendisinin götürmesi sonrası gerçekleştiği ortaya çıktı.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde özel çocuklara eğitim veren bir okulda down sendromlu 18 yaşındaki N.K. isimli öğrencinin ağzında koli bandıyla çekilen fotoğrafı sosyal medyada ortalığı karıştırdı. Birçok sayfada paylaşılan ve binlerce kişi tarafından tepki yorumları yapılan fotoğraf hakkında önce Milli Eğitim Müdürlüğü, ardından da bakanlık inceleme başlattığını duyurdu.

Ancak olayın sosyal medyada yayıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı. Oğlunun oyun halinde bu tür davranışlar sergilediğini belirten anne Nuran Kargın, yalan sarmalına inanamadığını aktarıp, gözyaşlarına boğuldu. Kargın, "Okuldan, hocalarımızdan da çok memnunuz. Benim oğlumun fotoğrafını çekip paylaşanlardan davacı olacağım" diye konuştu.

Oğlunun fotoğrafını çeken kişiye tepki gösteren Nuran Kargın, "Oğlum derste oyun esnasında böyle davranmış. Benim oğlumun psikolojisini düşünmeden böyle bir fotoğrafı çekip paylaşmışlar. Ben hocalardan, okuldan, müdürden şikayetçi değilim. Benim oğlumun fotoğrafını çekip paylaşanlardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Okul Aile Birliği Başkanı Nilgün Küçükmehmet ise, "2 yıldır haftanın 5 günü buradayım. Okul ve yöneticilerimize çok güveniyoruz. Dışarıdan iznimiz olmadan, okulumuzun içine girip bu tarz fotoğrafları çekip sosyal medyada yayınladıkları zaman sonuçlarını hiç düşünmüyorlar. Ailenin rencide olmasını, okulun rencide olmasını hiç düşünmüyorlar. Biz çocuklarımızın başarılarıyla sosyal medyada yer almak istiyoruz. Her gün yüzden fazla veli okula girip çıkıyor. Derece almış öğrencilerimiz var. Biz öğretmenlerimizle aile olduk. Biz her şeyden önce anneyiz. Keşke bizlerle önce bir iletişim kursalardı. İşin aslını bilmeden öğrenmeden çocuklarımızı ifşa etmeyin" dedi.

Öte yandan, olayın okulun bahçesindeki şarj istasyonuna elektrikli aracını şarj etmeye getiren bir kişinin okulun penceresinden o anı görüp yanlış anlaması neticesi izin almadan fotoğraflaması ve sosyal medya hesaplarına göndermesiyle meydana geldiği, bu kişi hakkında da aile ve okul idaresinin şikayette bulunduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Okul Fotoğrafı Krizi - Son Dakika

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