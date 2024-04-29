Bursa'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Bursa'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü çökertildi

Bursa\'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü çökertildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortak çalışması sonucu Bursa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen 'Mahzen-32' operasyonunda, elebaşının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 kişi yakalandı. Çete üyeleri, adliyeye sevk edilmek üzere geniş güvenlik önlemleriyle emniyete getirildi. Operasyonlar sonucunda silahlar, para ve lüks araçlar ele geçirildi.

29.04.2024 14:05
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı "Mahzen-32" operasyonunda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 kişi, kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çete üyeleri geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca, İnegöl'de yine bir işletmesi bulunan 41 yaşındaki "Hanımağa" lakaplı kadının ise ilçede çetenin faaliyetlerini başlatan kişi olduğu öğrenildi.

Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır'da düzenlenen "Mahzen-32" operasyonları ile elebaşılığını cezaevinde olan Ümit Saral'ın kardeşi Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütü çökertildi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, Bursa merkez ve İnegöl'de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları tespit edildi. Bunun yani sıra Bursa'ya il dışından getirdikleri yaşları 17 ile 25 arasında tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere ve bu kişilerin iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri öğrenildi.

Sıkı takibin ardından çete çökertildi

Bursa'ya farklı illerden gelerek vadeli araç alımı yapanların adreslerini tespit ettikleri ve bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakarak darp ettikleri, araç alım satımı nedeniyle kişiler arasında meydana gelen alacak-verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin iş yerlerine ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri, silah ve tehdit zoru ile el konulan araçları hediye adı altında örgütün elebaşına verdikleri ve suç faaliyetleri esnasında, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda bulundukları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan polis, çeteyi çökertti. Operasyonlarda çetenin elebaşını Hakkı Saral'ın da arasında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Operasyonlar sonucu 10 iş yeri ile 34 evde yapılan aramalarda 16 adet tabanca, 56 milyon 434 bin TL değerinde 53 adet çek ve senet, bin 272 adet farklı çaplarda fişek, 430 bin 400 TL nakit para, 123 bin 800 dolar, 20 bin 800 euro ve 2 tane lüks araç ele geçirildi.

İnegöl'de çetenin faaliyetlerini başlatan kişinin ise 41 yaşındaki iş kadını D.T. olduğu öğrenildi.

Kendilerini takip eden polislere ateş açmışlar

Kendilerini takip eden polisleri husumetlileri zanneden çete üyelerinin polisle çatıştığı ve bu olaydan kimsenin yara almadığı öğrenildi.

Çetenin elebaşının da aralarında bulunduğu 27 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyete getirilen 27 çete üyesi işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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