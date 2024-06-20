Bursa'da Orman Yangını: Alevler Üç Köyü Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Orman Yangını: Alevler Üç Köyü Tehdit Ediyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan 4 helikopter, 2 uçak ve karadan arazözler ile müdahale ediliyor. Yangın, üç köyü tehdit ediyor.

20.06.2024 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan 4 helikopter, 2 uçak ve karadan arazözler ile müdahale sürüyor. Alevler üç köyü tehdit ediyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler ile Bademlik mevkiisi arasında bulunan tarım arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan 4 helikopter, 2 uçak ve karadan arazözler ile müdahale edilmeye başlandı. Yangın Büyükorhan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi ile Harmancık ilçeleri arasında bulunan ormanlık alana sıçradı. Alevlerin bölgedeki Veletler, Çökene, Tekerler köylerini tehdit ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Helikopter, Büyükorhan, Bursa, Acil Durum, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Orman Yangını: Alevler Üç Köyü Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:09 BM’den İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısı Suç ortaklarını tek tek sıraladılar BM'den İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı! Suç ortaklarını tek tek sıraladılar
18:05 CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
18:46 Çanakkale’de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi Çanakkale'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi
18:01 Son saniyede gelen hayat öpücüğü Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı
17:41 Batshuayi takımdan ayrılıyor mu Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu
17:06 Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 20:43:58. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Orman Yangını: Alevler Üç Köyü Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement