Bursa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Son Dakika
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Bursa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan 4 helikopter, 2 uçak ve karadan arazözler ile müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı.

20.06.2024 18:54
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan 4 helikopter, 2 uçak ve karadan arazözler ile müdahale sürüyor.

Yangın, 14.30 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler ile Bademlik mevkiisi arasında bulunan tarım arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede tarım arazisindeki otları saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan 4 helikopter, 2 uçak ile de müdahale edilmeye başladı. Yangın Büyükorhan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi ile Harmancık ilçeleri arasında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Öte yandan, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, "Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Bir yandan alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, rüzgarın etkisi ile diğer tarafa sıçrıyor. Hava araçları Kınık Barajı'ndan su alarak müdahalesini sürdürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra çevre ilçelerden de takviye itfaiye araçları ve personeller yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın Büyükorhan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi ile Harmancık ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda sürüyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Son Dakika

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