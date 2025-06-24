Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye ile Menteşe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan anında müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Selimiye-Menteşe arasındaki ormanlık bölgede başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.
Yangına 3 helikopter, 9 arazöz, 5 su tankeri 89 personel havadan ve karadan müdahale etti. Söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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