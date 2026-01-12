Bursa'da otel yangınında yeni gelişme - Son Dakika
Bursa'da otel yangınında yeni gelişme

Bursa\'da otel yangınında yeni gelişme
12.01.2026 13:45  Güncelleme: 13:49
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otelde çıkan yangın sonrası 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının, otelin saunasındaki elektrik kontağından çıktığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün gece 8 kişinin hastanelik olduğu otel yangınının, otelin saunasındaki elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan konaklayanların birçoğunun taburcu oldukları, herhangi bir yaralananın olmadığı, sadece dumandan etkilendikleri belirtildi. Olay yerine çok kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin otelin SPA kısmını saran alevleri bodrum katta boğup üst katlara yayılmasına müsaade etmediği facianın önüne geçtiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Görükle Dumlupınar Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan 7 katlı Oruç Otel'de dün gece saat 00.45 sıralarında yangın çıktı. Otelin eksi 1'inci katındaki SPA bölümünde başlayan yangın sebebiyle otelin yangın sistemleri çalmaya başladı. İlk etapta yangına müdahale eden otel görevlileri bir yandan da vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 27 odanın dolu olduğu ve yabancı turistlerin de konakladığı otelde mahsur kalanlar, otel personeli ve ekiplerin yardımıyla tahliye edildi. Bazı konaklayanlar itfaiye sepetiyle odaların camlarından alındı. Eksi 1'inci kattaki yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle SPA katında kontrol altına alınıp, üst katlara sirayet etmesi önlendi.

Otelin saunasındaki elektrik kontağından çıkmış

Yangının otelin sauna bölümündeki elektrik kontağı sebebiyle çıktığını belirten otelin Kurumsal İletişim Sorumlusu Murat Taydaş, "Dün gece çok talihsiz bir olay yaşandı. 11 yıldır hizmet veren 4 yıldızlı bir oteliz. SPA bölümündeki sauna kısmında gece 01.00'a doğru bir alevlenme oldu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve sınırlı bir bölgeyi etkileyen yangın, duman dedektörlerinin çalışmasıyla fark ediliyor. Gece görevli personelimiz duman kokusunu alır almaz sisteminde devreye girmesiyle vakit kaybetmeden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini arıyorlar. Onlarda sağ olsunlar çok kısa bir süre içerisinde otele gelerek gerekli müdahaleyi yaptılar. Bu arada yangın aşağı katta SPA katında olmasına rağmen bir duman yükselmesi oldu. Her ne kadar bu duman çok olmasa da misafirlerimizin kaldığı odaların bulunduğu katları da etkiledi. Misafirlerimiz gerek görevli personelimiz gerekse itfaiye ekiplerimiz tarafından çok hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olay yerine çok hızlı bir şekilde gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Konuklarımıza misafirlerimize de gösterdikleri anlayıştan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Bu olayda herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. 11 yıldır hizmet veren her konudaki kanun ve yönetmeliklere uygun hizmet vermeye çalışan bir kurumuz. Bu yangın neden çıktı bütün resmi kurumlarla birlikte kendi ekiplerimiz tarafından da incelenerek nedenlerine ulaşacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

