Bursa'da otobüs şoförüyle tartışan şahıs kapı camını kırıp uzaklaştı - Son Dakika
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Bursa'da otobüs şoförüyle tartışan şahıs kapı camını kırıp uzaklaştı

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Bursa\'da otobüs şoförüyle tartışan şahıs kapı camını kırıp uzaklaştı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde özel halk otobüsü şoförüyle tartışan şahıs, yumruğuyla otobüsün kapı camını kırdı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken otobüste maddi hasar oluştu, yolcular panik yaşadı ve şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Bursa'da özel halk otobüsü şoförüyle tartışan şahıs, sonrasında yumrukla otobüs kapısının camını kırdı. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs otobüs şoförü ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası otobüs şoförüne sinirlenen şahıs yumrukla camı kırdı. O anda otobüsteki yolcular ise büyük panik yaşadı. Yaşanan olayda, şans eseri yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi. İlginç anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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