Bursa'da Otobüs Sürücüsü ile Yolcular Arasında Kavga Çıktı

3.Sayfa

Bursa'da aşırı dolu olan otobüsün sürücüsü iddiaya göre yolcu almayınca kavga çıktı. Yaşanan kavgaya polis müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde seyreden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait sarı otobüsün sürücüsü içerideki yolcu kalabalığını düşünerek durakta bekleyen yolcuları otobüse almadı. Bunun üzerine otobüste kavga çıkınca, şoför ise tüm yolcuları aşağıya indirdi. Kavgayı ihbar üzerine olay yerine gelen yunus polisleri ayırdı. - BURSA