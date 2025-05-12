Bursa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Akpınar Caddesi'nde seyir halinde olan Rıdvan A. yönetimindeki 16 BNN 612 plakalı otomobil, Ahsen Sokak'tan çıkan Zekeriya H.yönetimindeki 16 MB 7599 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Afef A.yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.