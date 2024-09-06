Bursa\'da Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

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Bursa'da otomobil kamyona çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kamyona çarptı. Yaşanan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Yenice köprülü kavşak mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Melih A.yönetimindeki 16 YJ 866 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan Mahsun A. yönetimindeki 63 VK 915 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanındaki oğlu Berat A.yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Berat A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.