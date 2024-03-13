Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan palet fabrikasında yangın çıktı. Dizili haldeki tutuşan paletler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangına müdahale eden bir işçi ise yaralandı.
Yangın merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi üzerinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Paletlerin tutuştuğunu gören işçiler, alevlere müdahale etmek istese de başaralı olamayınca, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası alevler söndürüldü. Alevlere müdahale etmek isterken yaralanan bir çalışan ise hazırda bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da palet fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
Çorum'un Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde, E.T.S. ile aralarında anlaşmazlık bulunan Y.M. ve C.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.T.S. tabancayla vurularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.T.S, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bornova ilçesindeki evinde bıçaklı saldırıya uğrayan Harun Kıyak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde bıçakla yaralanan 35 yaşındaki adam, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi veya şüphelileri yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Çorum'da iki husumetli grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde meydana geldi. E.T.S. ile daha önce aralarında husumet bulunan Y.M. ve C.S. arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce E.T.S. bacağından vuruldu. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Beyoğlu'nda bir gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sobadan çıktığı belirlendi. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, bitişiğindeki binanın alt katına sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Mahsur kalan bir aile itfaiye tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
İzmir'in Buca ilçesinde, Barış Mahallesi'nde 17 yaşındaki Yusuf Demir'e plakası henüz öğrenilemeyen bir araçtan ateş açıldı. Başına isabet eden kurşun sonucu Demir hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakaladı.
İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ve kafasına mermi isabet eden 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda kafasına mermi isabet eden 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kontrolden çıkan iş makinesi bariyere çarptıktan sonra refüje devrildi. Kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Olay sonrasında sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alındı. Trafik ise kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kontrolden çıkan iş makinesi bariyere çarptı ve refüje devrildi. Kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, sağ şerit trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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