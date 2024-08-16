Bursa'da park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da park halindeki araç alev alev yandı

Bursa\'da park halindeki araç alev alev yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

16.08.2024 09:38
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Karacabey ilçesine bağlı Gazi Mahallesinde park halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, yangını görenler 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

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