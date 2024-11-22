Bursa'da Park Halindeki Belediye Midibüsü Alev Aldı - Son Dakika
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Bursa'da Park Halindeki Belediye Midibüsü Alev Aldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir belediye midibüsü henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Rüzgarın etkisiyle alev topuna dönen midibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, geriye sadece demir yığını kaldı.

22.11.2024 23:47
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Park halindeki belediye midibüsü alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da park halinde olan belediye midibüsü alev aldı. Rüzgarın şiddetiyle alev topuna dönen midibüsten geriye sadece demir yığını kalırken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 M 10130 plakalı belediye midibüsü şoförü, sefer sonrası aracı açık otoparka park etti. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı midibüs alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alev topuna dönen midibüse itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, midibüsten geriye sadece demir yığını kaldı. Öte yandan, belediye midibüsünün alev alev yandığı anlar kamera ile kaydedildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Park Halindeki Belediye Midibüsü Alev Aldı - Son Dakika

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