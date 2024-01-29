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Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Bursa'da park halindeki bir hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bursa\'da park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
29.01.2024 - 23:51,
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Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

BURSA - Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Hafif ticari aracın alev alev yanması kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
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