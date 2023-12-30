Bursa'da plastik toplama fabrikasında yangın: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

BURSA - Bursa'da bir organize sanayi bölgesindeki plastik toplama fabrikasında yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik toplama fabrikasında 17.00 itibariyle yangın çıktı. Alevleri ve siyah dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere teslim olan fabrikaya kısa zamanda 10'dan fazla itfaiye aracı sevk etti. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, çevredeki işçiler ve vatandaşlar da alevleri ve siyah dumanı cep telefonları ile kayda aldı. Siyah dumanlar Nilüfer ilçesinin birçok noktasında görülürken, alevlere müdahale devam ediyor.