Bursa'da polis okul çevrelerinde devriye sayısını artırdı - Son Dakika
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Bursa'da polis okul çevrelerinde devriye sayısını artırdı

Bursa\'da polis okul çevrelerinde devriye sayısını artırdı
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Bursa'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla polis ekipleri okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı. Ekipler, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde ve güzergahlarda devriye sayısını yükselterek güvenliği sağlıyor.

Bursa'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekipleri okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı. İl genelinde görev yapan ekipler, öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde ve çevrede yoğun güvenlik tedbiri alıyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye polis ekipleri ile Motosikletli Polis Timleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde görev yapmaya başladı. Ekipler, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi ve eğitimlerini huzur ortamında sürdürebilmesi amacıyla kent genelindeki okul çevrelerinde devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergahlarda konuşlanan ekipler, okul giriş ve çıkış saatlerinde bölgede devriye sayısını artırıyor. Okul önlerinde ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir alan polis ekipleri, şüpheli durumlara karşı da gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor.

Okul önlerinde güvenlik önlemi

Polis ekipleri, öğrencilerin okula geliş ve okuldan ayrılış saatlerinde okul çevresinde bulunarak güvenliği sağlıyor. Motosikletli Polis Timleri ise ulaşım kolaylığı sayesinde okul çevrelerinde ve öğrencilerin kullandığı güzergahlarda devriye görevini sürdürüyor. Denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca belirlenen program dahilinde devam edeceği öğrenilirken, ekiplerin okul çevrelerinde meydana gelebilecek asayiş olaylarına karşı da hızlı şekilde müdahale edebilmek amacıyla hazır bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, okul önlerinde görev yapan polis ekiplerinin, öğrencilerin giriş ve çıkışları sırasında oluşabilecek yoğunluklara karşı da çevredeki güvenliği yakından takip ettiği görüldü. Denetimlerin kent genelindeki okullarda sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da polis okul çevrelerinde devriye sayısını artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da polis okul çevrelerinde devriye sayısını artırdı - Son Dakika
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