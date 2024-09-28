Bursa\'da Rögar Kurtarma Operasyonu

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Bursa'da rögara düşen koyunlar kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık kalan rögara düşen 2 küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılma anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş, rögardan küçükbaş hayvan seslerinin geldiğini fark etti. 2 küçükbaş hayvanın olduğunu gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rögara halatlarla girdi. İtfaiye eri tarafından halatlara bağlanan küçükbaş hayvanlar, çıkartıldı. Hayvanların sahipleri aranıyor.