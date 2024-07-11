Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika
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Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bursa'da sağanak yağış sonrası yollar dereye dönerken rögarlar taştı. Şehir merkezinde bazı evleri su basarken ekipler tahliye çalışmaları yaptı.

11.07.2024 20:23
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Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti : Evlere su bastı, rögarlar taştı

BURSA - Bursa'da sağanak yağış sonrası yollar dereye dönerken rögarlar taştı. Şehir merkezinde bazı evleri su basarken ekipler tahliye çalışmaları yaptı.

Bursa'da öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Rögarlar taşarken yollar dereye döndü. İtfaiye, BUSKİ ve belediye ekipleri merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım ve Hüdavendigar Mahallesi'nde gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı. Su basan bazı evlerde ekipler su tahliyesi yaptı. Bazı vatandaşlar ise yağan yağmura kapılarının önüne koyduğu çuvallar ile önlem aldı. Mağdur olan vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

Her yağmurda uykularının kaçtığını ifade eden ..,"Yaz yağmuru. En ufak yağmurda bizim uykularımız kaçıyor. Duvarı da kapattık mecburen. Geçen yağmurda babamı zor kurtardım. Yarım saat daha yağmur yağsa su evime girecek" dedi.

Kaynak: İHA

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