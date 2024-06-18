Bursa'da sahil şeridinde çadır operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da sahil şeridinde çadır operasyonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün de desteğiyle, ilçenin sahil şeridi bölgelerinden Kumsaz ve Gemsaz'da çadır operasyonu gerçekleştirdi.

18.06.2024 11:00
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün de desteğiyle, ilçenin sahil şeridi bölgelerinden Kumsaz ve Gemsaz'da çadır operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplere Gencali Muhtarı Mürüvet Günay ile Ata Mahallesi Muhtarı Tuncay Gümüş de eşlik etti.

Yaz ayları ve sıcak havalar ile sahillere Bursa'nın çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar Gemlik sahillerine akın etti. Kıyı mahallelerde nüfus bir kaç katına çıkarken, bazı bölgelerde ise istenmeyen görüntüler meydana geldi. Kabahatler Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında vatandaşları uyaran ekipler, çadırları kaldırdı, mangal ve nargileleri toplattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da sahil şeridinde çadır operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sahil şeridinde çadır operasyonu - Son Dakika
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