Bursa'da sahil şeridinde çadır operasyonu

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün de desteğiyle, ilçenin sahil şeridi bölgelerinden Kumsaz ve Gemsaz'da çadır operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplere Gencali Muhtarı Mürüvet Günay ile Ata Mahallesi Muhtarı Tuncay Gümüş de eşlik etti.

Yaz ayları ve sıcak havalar ile sahillere Bursa'nın çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar Gemlik sahillerine akın etti. Kıyı mahallelerde nüfus bir kaç katına çıkarken, bazı bölgelerde ise istenmeyen görüntüler meydana geldi. Kabahatler Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında vatandaşları uyaran ekipler, çadırları kaldırdı, mangal ve nargileleri toplattı. - BURSA