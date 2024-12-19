Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu: 5 Bin 740 Şişe Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu: 5 Bin 740 Şişe Ele Geçirildi

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Bursa'da düzenlenen 'ÇENGEL-12' operasyonunda 5 bin 740 şişe sahte alkol ve 2 tutuklama gerçekleştirildi.

19.12.2024 19:11
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Bursa'da"ÇENGEL-12" operasyonunda, 5 Bin 740 şişe sahte alkol ele geçirildi

BURSA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda, 5 Bin 740 Şişe sahte alkol ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda, 5 Bin 740 Şişe sahte alkol ele geçirildi. Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonlarında; 5 bin 740 şişe sahte alkol, 450 adet sahte bandrol ve 160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Bursa\'da Sahte Alkol Operasyonu: 5 Bin 740 Şişe Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu: 5 Bin 740 Şişe Ele Geçirildi - Son Dakika

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