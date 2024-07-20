Bursa'da Sahte Altın Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Sahte Altın Çetesi Çökertildi

Bursa'da sahte bilezik üreterek kuyumcuları dolandıran 'Sahte altın çetesi', Bursa, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda çok sayıda sahte altın ve altın yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 şüpheli tutuklandı.

20.07.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sahte bilezik üreterek kuyumcuların korkulu rüyası olan 'Sahte altın çetesi' Bursa merkezli İstanbul ve Gaziantep'te şafak vakti düzenlenen operasyonla çökertildi. Çok sayıda sahte altın ve sahte altın yapmaya yarayan malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sahte bilezik satışlarının yaşanması üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayların yaşandığı kuyumcu dükkanlarının yakınlarında detaylı şekilde güvenlik kamerası incelemeleri yapıldı.

Yapılan soruşturmada; karışımlı sahte bilezik ve ziynet eşyaların şebeke üyeleri tarafından temin edilerek kuyumculara satıldığı tespit edildi. Toplam 7 sahte altın olayının faili olduğu tespit edilen şüphelileri yakalamak için ekipler operasyona start verdi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Ekipler, Bursa merkezli İstanbul ve Gaziantep illerinde toplam da 15 ev, 1 kuyumcu atölyesi ve sahte bilezik yapımı için atölyeye çevrilen ikamete özel hareket polislerinin desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 16 tane sahte bilezik, 1 adet sahte bileklik, sahte tam altın, sahte kolye ve kolye ucu, 6 adet küpe, 1 adet sahte altın üretiminde kullanılan rodaj makinası, 2 adet altın suyu, pürmüz, kesilmiş plakalar halinde altın parçaları, 5 adet sahte 100 Euro, 1 adet 6.35 çapında tabanca ve tabancaya ait 6 adet mermi, altın yapımında kullanılan çeşitli el aletleri ele geçirildi.

Sahte altın çetesine ait 12 şüpheli yakalandı

Operasyonda 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (53), şebeke üyeleri B.T(44), S.G(32), H.O(22), S.K(43), S.Y(40), Ş.K(43), N.G(61), H.K(51), E.Y(51), A.B(36), T.A(37) isimli şüpheliler gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden E.Y(51), A.B(36), T.A(37), adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.T(44), S.G(32), H.O(22), S.K(43), S.Y(40), Y.Y(53) Ş.K(43), N.G(61), H.K(51) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Operasyon, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sahte Altın Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
09:58 Kıbrıs’a barış getiren harekatın 50. yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavru Vatan’da Kıbrıs'a barış getiren harekatın 50. yılı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavru Vatan'da
09:24 Ali Koç’tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı
09:01 LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:15 Galatasaray’da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
09:46 Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
09:43 Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton’ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı
08:42 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
08:40 En-Nesyri geliyor mu Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco’ya En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya
08:12 Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı
08:05 Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma
07:54 İpek Filiz Yazıcı’nın ’’Baldız tehlikeli sularda yüzüyor’’ paylaşımı tepki çekti İpek Filiz Yazıcı'nın ''Baldız tehlikeli sularda yüzüyor'' paylaşımı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 11:46:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Sahte Altın Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement