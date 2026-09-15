Bursa'da seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, yangın söndürüldü

Bursa\'da seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, yangın söndürüldü
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Bursa'da İzmir yolu Acemler Kavşağı yakınlarında seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobilde maddi zarar oluşurken, çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İzmir yolu Acemler Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, İzmir, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, yangın söndürüldü - Son Dakika

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