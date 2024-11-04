Bursa\'da Seyyar Satıcılara Zabıta ve Polisten Biber Gazı İle Müdahale

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Bursa'da basket ve futbol sahalarının bulunduğu çocuk parkındaki yeşil alanda balık pişirip satış yapan seyyar şahıslar, müdahale eden zabıta ve polislere sandalyeler ile saldırdı. Meydan muharebesinin yaşandığı parkta başına sandalye isabet eden bir kişi yaralandı. Polis ve zabıta; seyyar satıcılar ile saldırganlara biber gazı ile müdahale etmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Soğanlı Mahallesinde içerisinde basketbol ve futbol sahalarının bulunduğu çocuk parkındaki yeşil alana kurdukları balık tezgahında balık pişirip satış yapan bazı şahıslar yeşil alana attıkları sandalye ve masalara her geçen gün ekleme yapıp parkı adeta balık restoranına çevirdi.

Dumandan ve kokudan rahatsız olan spor yapmaya gelen vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri şahıslardan masa ve sandalyeleri toplayıp satışa son vermelerini istedi. Masaları toplatmayan şahıslar içlerinde çocuk ve kadın müşterilerin de yemek yediği sırada sandalyeleri kapıp zabıta ve polis ekiplerine fırlatmaya başladı. Başına sandalye isabet eden bir kişi kanlar içerisinde yere yığılınca olay yerine ambulans çağrıldı. Ellerinde bıçak olan şahıslar uzun süre polise ve zabıta ekiplerine sandalye fırlattı. Zabıta ve polisin biber gazı kullanmak zorunda kaldığı olay, meydan savaşlarını aratmazken takviye kuvvetin gelmesiyle birlikte şahıslar etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü şahıslar hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi. - BURSA