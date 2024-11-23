Bursa'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti - Son Dakika
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Bursa'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti

Bursa\'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, ağaçları devirdi, otobüs duraklarını yerinden söktü.

23.11.2024 04:42
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa'da şiddetli lodos etkili oldu. Lodos bazı ağaçları kökünden sökerken, otobüs duraklarını ise devirdi. Rüzgardan savrulan 2 motosiklet sürücüsünün imdadına ise otomobil sürücüleri yetişti.

Bursa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına şehirde hayatı adeta felç etti. Merkez Yıldırım ilçesinde zaman zaman saatte 70 kilometre hıza ulaşan şiddetli lodos, Mimar Sinan Mahallesi Sağlık Parkı'nda ağaçları kökünden söktü. Namazgah Mahallesi'nde ise atık giysi dolabı şiddetli lodosa dayanamayarak taksinin üzerine devrildi. Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağını yerinden sökerek devirirken, 152 Evler Mahallesi'nde ise 8 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan cam balkon rüzgarın etkisine dayanamayarak koptu. İtfaiye ekipleri gece boyunca aralıksız çalıştı.

Araçlar motosiklet sürücülerine siper oldu

Kent genelinde etkisini sürdüren lodosta motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. İzmir Yolu Caddesi üzerinde şiddetli lodos yüzünden ilerlemekte zorluk çeken 2 motosiklet sürücüsünün yardımına otomobil sürücüleri yetişti. 3 araç sürücüsü, 2 motosiklet sürücüsünü aralarına alarak lodostan korumaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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