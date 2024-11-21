Bursa'da Şiddetli Rüzgar Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika
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Bursa'da Şiddetli Rüzgar Facianın Eşiğinden Döndü

Bursa'da fırtına, çelik bir ticari aracı havada uçurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

21.11.2024 15:51
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Bursa'da şiddetli rüzgarın uçurduğu çelik ticari aracın tavanına ok gibi saplandı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları sonrası gece boyu Bursa'da etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkili olduğu Kestel ilçesinde ise rüzgarın etkisiyle inşaatı devam eden bir binanın çatısından kopan çelik hafif ticari aracın tavanına saplandı. Şans eseri araçta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bu arada Küçükbalıklı Mahallesi'nde de reklam tabelaları rüzgarın etkisiyle araçların üzerine düştü. O anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Öte yandan Yeşilyayla ve Otosansit Mahalleleri'nde çöp konteynerleri fırtına etkisiyle harekete geçip park halindeki araçlara hasar verdi. Bu görüntüler de işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Şiddetli Rüzgar Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Şiddetli Rüzgar Facianın Eşiğinden Döndü - Son Dakika
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