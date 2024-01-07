 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Şiddetli Sağanak Sonucu Yollar Dereye Döndü, Evler Su Bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Şiddetli Sağanak Sonucu Yollar Dereye Döndü, Evler Su Bastı

Bursa'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent merkezinde lodos sonrası şiddetli sağanak yağmur etkili oldu. Yağmurun şiddetiyle birlikte Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde sokaklar dereye döndü ve birçok ev su altında kaldı. Bazı vatandaşlar evlerine dolan suyu tahliye etmek için duvar kırdı. Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi ekipleri mahallede tahliye çalışması başlattı.

Bursa\'da Şiddetli Sağanak Sonucu Yollar Dereye Döndü, Evler Su Bastı
07.01.2024 - 15:06,
Abone Ol

Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar dereye döndü, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent merkezinde lodos sonrası şiddetli sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetli şekilde yağan yağmur merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde sokakların dereye dönmesine neden oldu. Mahallede bulunan birçok evi su bastı. Bazı vatandaşlar ise evlerine dolan suyu tahliye etmek için duvar kırdı. Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi ekipleri mahallede tahliye çalışması başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yıldırım Belediyesi, Maltepe Mahallesi, Yıldırım, Bursa, Doğal Afet, Acil Durum, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Şiddetli Sağanak Sonucu Yollar Dereye Döndü, Evler Su Bastı - Son Dakika


14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14
Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı

Son Dakika
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 15:33:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Şiddetli Sağanak Sonucu Yollar Dereye Döndü, Evler Su Bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement