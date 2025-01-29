Bursa\'da Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

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Bursa'da ruhsatsız silah imal edip ve ticareti, aynı zamanda tarihi eser kaçaklığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, adreslerinde AK-47 silah çok sayıda mermi ve kaçak tarihi eserler ele geçirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde silah imal edip ticareti yapıp, aynı zamanda tarihi eser kaçaklığı yapan G.A. Ö.A. M.B. ve F.B. isimli şahısların adreslerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile adreste arama yapıldı. Yapılan aramada bir adet AK-47, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 28 adet AK-47 fişeği, bin 68 adet farklı çaplarda fişek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet metal obje, 1 adet kitap ve içerisinde 2 adet deri obje, bir adet heykel, bir adet parşömen, 161 sayfadan oluşan üzerinde arapça yazılar bulunan kitap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şahıstan işlemleri tamamlanan G.A. ve Ö.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA