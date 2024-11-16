Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

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Bursa'da seyir halindeki otomobile ateş açıldı, Kenan C. başından vurularak ağır yaralandı.

16.11.2024 02:48
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Bursa'da silahlı saldırı: Otomobiliyle seyir halindeyken başından vuruldu

BURSA - Bursa'da seyir halinde olan otomobile, başka bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan C. 16 BBE 013 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, başka bir araçtan üzerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Kenan C., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan C., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelerin ardından Kenan C., Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa\'da Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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