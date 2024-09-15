Bursa'da Sokak Kavgası

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Festival alanını boks ringine çevirdiler... Kavga anları kamerada

Bursa'da iki grup sokak ortasında böyle kavga etti

BURSA - Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca ortalık boks ringine döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, bir başka kavga da festivalde görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında öncesine ait husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca sözlü tartışmaya başladı. Artan tansiyon sonrası yaklaşık 20 kişi bir anda kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, olaya polis müdahale etti. Caddenin ringe döndüğü anlar ise kameraya anbean yansırken, bir başka kavgada Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde meydana geldi. Balon satan bir kişi ile yemek festivalinde görev yapan şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. İkilinin yumruklu kavgasını çevredekiler ayırdı. O anlar da kameraya saniye saniye yansıdı.