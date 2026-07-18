Bursa\'da Sopalı Kavga Kameralara Yansıdı

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan sopalı kavga kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede alevlenerek sopalı kavgaya döndü. Sopaların havada uçuştuğu kavga anbean amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA