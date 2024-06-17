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Bursa'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

BURSA - Bursa'da sulama kanalında kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için sulama kanalına giren 13 yaşındaki çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Çevredekiler ise durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine dalgıç polisleri çağırdı. Polis ve itfaiye ekipleri ise arama çalışmalarına karadan destek verdiği çalışmalar sonuç verdi. Dalgıç polisler çocuğun cansız bedenine suyun altında ulaştı. Çocuğun cansız bedeni karaya çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri çocuğa yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirlerken cansız beden savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.