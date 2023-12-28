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Bursa'da 10 yıl aranan şüpheli, park halindeki aracı çalarken yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 10 yıl aranan şüpheli, park halindeki aracı çalarken yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli, yanına aldığı arkadaşıyla birlikte park halindeki bir aracı çaldı. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek hırsızları Yalova'da yakaladı. Şüpheli tutuklandı.

Bursa\'da 10 yıl aranan şüpheli, park halindeki aracı çalarken yakalandı
28.12.2023 - 12:04,
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Bursa'da çeşitli suçlardan 10 yıl aranması olan şüpheli; yanına aldığı arkadaşıyla park halindeki aracı gözüne kestirdi. Şüpheliler otomobili ite kalka park yerinden çıkarıp çalarken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızları Yalova'da gezerken yakaladı. Hırsızlık anları kameraya yansırken, şüpheli ise tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Habil Kaan S. (33) yanına aldığı arkadaşıyla sokak arasında gezerken, park halindeki bir aracı gözüne kestirdi. Şüpheli; arkadaşını etrafı kolaçan etmesi için gönderirken, kendisi de otomobile girdi. Araç içinde direksiyon başına geçen şüpheli yanına çağırdığı arkadaşıyla aracı bir ileri, bir geri iterek park yerinden düz kontakla çıkardı. Sabah otomobilini göremeyen araç sahibi ise durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği, yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyip şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler şüpheliyi Yalova'da gezerken yakaladı. Gözaltına alınan Habib Kaan S.'nin, yakalanmamak için kardeşinin araç plakasını çaldığı otomobile taktığı ve 30 ayrı suçtan aranması olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Kaan S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları da güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da 10 yıl aranan şüpheli, park halindeki aracı çalarken yakalandı - Son Dakika
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