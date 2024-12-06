Bursa\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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Bursa'da viraja hızlı giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince, ağaçları ve demir korkulukları aşıp çiçek bahçesine uçtu. Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan sürücü, araçla viraja sert girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçları devirip, demir korkulukları aştı. Çiçek bahçesine uçup takla atan araçta sıkışan yolcu Meltem A. ve Buse P.'nin yardımına koşan çevredekiler, 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk ederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BURSA