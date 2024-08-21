Bursa'da Tarım Arazilerine Kurulan Tiny House'lar Yıkılıyor - Son Dakika
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Bursa'da Tarım Arazilerine Kurulan Tiny House'lar Yıkılıyor

Bursa\'da Tarım Arazilerine Kurulan Tiny House\'lar Yıkılıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım arazilerine izinsiz yapılan ve toprak koruma projesine uymayan Tiny House'lar yıkılmaya başlandı. Ev sahiplerine 3 günlük süre tanındı.

21.08.2024 16:15  Güncelleme: 16:18
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Bursa'da tarımsal amaçlı kullanılan arazilere kurulan Tiny House tipi 122 ev hakkında çıkan yıkım kararı uygulanmaya başlandı. Belediye ekipleri jandarma eşliğinde tarım arazilerine kurulan evleri birer birer yıkıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Akköy Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine izinsiz yapılan ve toprak koruma projesine uymayan Tiny House sahiplerine valilik aracılığıyla tebligat gönderildi. Yapılan uyarılara rağmen harekete geçilmemesi üzerine bu yapıların yıkımına karar verildi. Mudanya Belediyesi, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan yıkıma Jandarma ve Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri eşlik ettiler.

Ev sahipleri yıkıma gelen ekipler direndi. Ekiplerden kendilerine süre tanınmasını isteyen ev sahiplerine yetkililer 3 günlük süre tanıdı.

Öte yandan, tarım arazisine ev yapmanın Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığının 1 ile 3 yıl arası hapis cezasına tekabül ettiği, ayrıca 50 bin lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tarım Arazilerine Kurulan Tiny House'lar Yıkılıyor - Son Dakika

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