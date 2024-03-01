Bursa'da Tavan Arasına Saklanan Altın ve Paraları Çalan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Tavan Arasına Saklanan Altın ve Paraları Çalan Hırsızlar Yakalandı

Bursa'da bir evin tavan arasına saklanan 650 bin TL değerindeki altın ve paraları çalan hırsızlar, polisin ısrarlı takibi sonucu Balıkesir'e gitmek üzereyken yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.03.2024 23:12  Güncelleme: 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da akılalmaz hırsızlık: Tavan arasına koyduğu 650 bin TL'lik altın ve paraları çalan hırsızlar kamerada

Polisin ısrarlı takibi sonucu şüpheli Balıkesir'e gitmek üzereyken kıskıvrak yakalandı

BURSA - Bursa'da evin tavan arasına saklanan maddi değeri 650 bin TL'lik ziynet eşyası ve dövizi çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin çatısına sahibi tarafından 15 cumhuriyet altını, 50 çeyrek altın, 4 tam altın, 4 bin dolar, inci kolye ve 2 köstebekli saatin ve depodan bisiklet ile kaynak makinasının çalındığının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kısa sürede şüphelinin kimliği tespit etti. Şüphelinin Rıdvan Z. olduğu tespit edildi. Şüpheli Rıdvan Z.'nin bir apartta saklandığını ve Balıkesir'e gitmek üzere olduğunu tespit etmesiyle birlikte kısa sürede yakaladı. Ekipler, yaptıkları aramalarda çalınan ziynet eşya ve dövizlerin ile bisiklet ve kaynak makinesini ele geçirerek sahiplerine teslim etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli Rıdan Z.'nin depoya girdiği ve çaldığı kaynak makinesini bisikletin üzerine koyarak sırra kadem bastığı ancak polisin ısrarlı takibi sonucu kıskıvrak yakalandığı görüldü.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tavan Arasına Saklanan Altın ve Paraları Çalan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:56 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme açıklamasına güldü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasına güldü
22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
23:51 AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 00:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Tavan Arasına Saklanan Altın ve Paraları Çalan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement