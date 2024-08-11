Bursa\'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü anayolda ön tekeri kaldırıp, kilometrelerce ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolcuğu kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa - Mudanya Yolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yaptığı hareketle yürekleri ağza getirdi. Merkez istikametine doğru ilerleyen motosikletli tek teker üzerinde kilometrelerce ilerledi. Kendi canını da hiçe sayan sürücü trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı. - BURSA