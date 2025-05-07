Motosikletle tehlikeli yolculuk! Otomobile bile bu kadar kişi binemiyor - Son Dakika
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Motosikletle tehlikeli yolculuk! Otomobile bile bu kadar kişi binemiyor

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Bursa'da anayol üzerinde motora 5 kişi binen aile, yaptığı tehlikeli seyahatle yürekleri ağza getirdi. Çocuklarında bulunduğu motosikleti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

07.05.2025 10:24
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde çocuklarında bulunduğu 5 kişilik aile, tek bir motosikletle trafikte kilometrelerce seyahat etti.

HİÇBİRİNDE KASK YOK

Motosikletin sürücüsü kask takmazken, arkasındaki ve önündeki aile üyelerinin de herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı görüldü. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu Ankara Yolu Caddesi'nde tehlikeli yolculuk kameraya yansırken, olay sosyal medyada da tepki topladı. Görüntülerin yayılmasının ardından vatandaşlar, denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Motosikletle tehlikeli yolculuk! Otomobile bile bu kadar kişi binemiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletle tehlikeli yolculuk! Otomobile bile bu kadar kişi binemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bakış Açısı:
    Mesele onların 5 kişiyle motora binmesi değil asıl mesele ülkenin hindistana dönmesi. Ekonomik durum insanları bu hallere sokuyor. 21 2 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bademler sayesinde ülke Hindistana döndü, Hadi onlara oy verenler Bangladeş e layık ama bizim gibi insanlara yazık..Arkadaşlar 2 2 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Cehalet Cesaret 3 0 Yanıtla
  • ayd121212:
    Bu olay varlıktan değil yokluktan oluyor, kimse çoluk çocuk o motorsiklete öyle binmez!!! biniyorsa varlıktan değil yokluktan oluyordur!!!! olumsuz yorum yapan jambonculara duyurulur!!!! 1 1 Yanıtla
  • Kemal:
    öküz arabası 0 1 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Motorcular kask takıyor sadece arkada binenlerin hiçbirinde yok görüyoruz sokaklarda caddelerde 0 0 Yanıtla
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