Bursa'da Tek Teker Yapan Motosikletli Trafiği Tehlikeye Attı

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Bursa'da tek teker yaparak ilerledi, hem kendini hem de trafiği tehlikeye düşürdü...O anlar cep telefonu kamerasında

BURSA - Bursa'da tek teker sürüş yapan motosikletli genç trafiği tehlikeye düşürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Gökdere Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek teker yaparak seyreden motosiklet sürücüsü hem kendini hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Bir süre boyunca bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Ayrıca motosikletin plakasının olmaması da dikkatlerden kaçmadı.