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Bursa'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada - Son Dakika
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Bursa'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı. İlk olayda polis ekipleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Diğer bir olayda ise sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ancak diğer sürücülerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Bursa\'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada
22.01.2024 - 22:40,  Güncelleme: 22:51
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Bursa'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada

BURSA - Bursa'da iki grubun kavgasında yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

İlk olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla acımasızca vurdu. Bir süre kavga eden grubu olay yerine gelen polis ekipleri ayırırken o anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Diğer bir olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırırken diğer sürücüler araya girerek kavga büyümeden sonlandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada - Son Dakika
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