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Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor - Son Dakika
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Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor

Bursa'da Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor. Yangın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a ait Demor Home Tekstil Fabrikası'nda meydana geldi. Olay yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangın sırasında yağmurlu hava, itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı ve itfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa\'da tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor
16.12.2023 - 23:15,
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Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a ait Demor Home Fabrikası'ndaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da olay yerine gidip yetkililerden bilgi aldı

Havanın yağmurlu olması itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor

BURSA - Bursa'da Kestel Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a ait Demor Home Tekstil Fabrikası'ndaki yangından geriye siyah dumanlar kaldı.

Saat 1200 sıralarında Bursa Ankara yolu Çataltepe Mevkisi'ndeki fabrikada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 30 itfaiye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etse de tekstil hammaddelerinin kısa sürede alev alması yangını büyüttü.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da olay yerine gidip yetkililerden bilgi aldılar.

Siyah dumanlar bir çok noktadan görülürken, havanın yağışlı olması itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırdı. Yangında herhangi bir yaralı yada can kaybı olmadığı bildirildi.

İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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İbrahim Burkay, İtfaiye, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangına 30 itfaiye aracı müdahale ediyor - Son Dakika
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